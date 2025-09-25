ଜୈସଲମେର : ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ସିଆଇଡି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜୈସଲମେରରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହନିଫ ଖାଁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସଆଇକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ଜଡିତ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ପୁଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ସୁରକ୍ଷା), ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଆଇଡି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଥିଲା। ହନିଫଙ୍କୁ ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫) ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଜୈସଲମେରର ବସନପିର ଜୁନି, ଥାନା ସଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଲ, ଥାନା ପିଟିଏମ୍, ମୋହନଗଡ଼ର ବାସନପିର ଜୁନି ନିବାସୀ ମୀର ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ହନିଫ ଖାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଇଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଗତ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ବି ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା ।