Sydney Terror Attack: ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତରେ ଏବେ କେତେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ଲିଙ୍କ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।
ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କାରରେ ଏକ ଆଇଏସଆଇଏସ ପତାକା ପାଇଛି, ଯାହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଇଏସଆଇଏସ ଲିଙ୍କ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ପିତା ଏବଂ ପୁଅ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି
ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ସାଜିଦ ଆକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ। ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଜିଦ ଆକ୍ରମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନାଭିଦ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି।
ନାଭିଦ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ରାଡାରରେ ଥିଲା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ରାଡାରରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ISIS ଲିଙ୍କ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ଏହି ଦିଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।