ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ସିଆ ମସଜିଦ ଭିତରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ଶେହଜାଦ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତର୍ଲାଇ ଇମାମବର୍ଗାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ଣରେ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ସିଆ ଉପାସନା ସ୍ଥଳର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ପୁଲିସ ଆଇଜି ସହରରେ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଓ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ନଭେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ରେ ଇସଲାମାବାଦର ଜି-୧୧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ କୋଠା ବାହାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ତିନି ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
