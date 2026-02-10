ଜେରୁସେଲମ: ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଚାରି ମାସ ଧରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ରାଫାରେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିଚାଳନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧକ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା।
ରାଫାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ
ପଶ୍ଚିମ ଗାଜା ସହରରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି
ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୨୦-ସୂତ୍ରୀ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ହମାସ ଜୀବିତ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଓ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ତଥା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ।
ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଅସମାହିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ
ବନ୍ଧକ ବିନିମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗାଜାର ଭବିଷ୍ୟତର ଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଗଠନକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ରହିଛି। କିଏ ଶାସନ କରିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏହି ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ରହିଛି।
ୱେଷ୍ଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଜାତିସଂଘର ଚିନ୍ତା
ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ୱେଷ୍ଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ଅନୁସାରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।
ରାଫା ସୀମା କ୍ରସିଂର ସ୍ଥିତି
ମିଶର ସହିତ ଥିବା ରାଫା କ୍ରସିଂ ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ଖୋଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାତାୟାତ କମ୍ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାରଲୋକ ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗାଜା ଛାଡିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ କିଛି ଶହ ଲୋକ ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି।
ସଂଘର୍ଷର ବିନାଶକାରୀ ମାନବିକ ପ୍ରଭାବ
ଗାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ୭୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
