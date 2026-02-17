ଏଥେନ୍ସ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି-ବିଜେତା ଗୁପ୍ତଚର ଧାରାବାହିକ ତେହେରାନ ସିରିଜ୍ ତିଆରି କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଯୋଜିକା ଡାନା ଏଡେନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏଥେନ୍ସର ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଗ୍ରୀକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା କିଛି ସୁରାକ୍ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଡାନା ଏଡେନ୍ ଗ୍ରୀସର ଏଥେନ୍ସରେ ଧାରାବାହିକର ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ
ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାନା ଏଡେନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ତଥା ରୁମ୍ରୁ କିଛି ବଟିକା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଖବରକାଗଜ ଟା ନିଆ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତର କ୍ଷତ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ଭାଇ କଲେ ଚିହ୍ନଟ, ମେସେଜର ଉତ୍ତର ନପାଇବାରୁ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରସାରକ କାନ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାନାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଡାନା ମେସେଜର ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଭାଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାନାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେହେରାନ ଧାରାବାହିକର ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନି ଡୋନା ଏବଂ ଶୁଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ବିବୃତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଡାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କିମ୍ବା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ।
ତେହେରାନ ସିରିଜ୍ କ'ଣ?
ତେହେରାନ ହେଉଛି ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୁପ୍ତଚର ଥ୍ରୀଲର୍ ସିରିଜ୍ ଯାହା ଇରାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣେ ମୋସାଦ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଏହାର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ଜାନୁଆରି ୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଡାନା ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସିରିଜ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।