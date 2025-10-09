ତେଲ ଅବିବ୍ : ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଗୁରୁବାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ।
ମିଶରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଥିରେ ୬୭୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସରକାର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗାଜାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।