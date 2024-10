ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ନୂତନ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାଧା ଯୋଗୁ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଲୋହିତ ସାଗର ପରିବହନ ମାର୍ଗ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଶିପିଂ ପରିବହନ ଲାଇନଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନ ପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ମାଲ ପରିବହନ ଦର ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟେମେନରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଲୋହିତ ସାଗର ମାର୍ଗରେ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଦାୟୀ।

ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଦେଇ ଏହି ମାର୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗ ଊପରେ ଭାରତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିବାଦ ଲୋହିତ ସାଗର ମାର୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଏହି ବିବାଦର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ମାର୍ଗର ରପ୍ତାନିରେ ୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।

ଏଥି ସହିତ, ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ପରିମାଣ ୯.୫୪ ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ଥିଲା। ଏହି ଆକଳନଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।





