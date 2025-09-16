ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରସଂହାର। ଦୁଇ ବର୍ଷର ତଦନ୍ତ ପରେ, କମିସନ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଦିନଠାରୁ ନରସଂହାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।
ଏହି ତଦନ୍ତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କମିସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, କମିସନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନରସଂହାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କମିସନର ୭୨ ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଥର ଏପରି କିଛି କରିଛି, ଯାହାକୁ ୧୯୪୮ର ନରସଂହାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତର ଏହି ଫଳାଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିସଂଘର ତଦନ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାମାଣିକ।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନରସଂହାର ଘଟଣା ଘଟାଇଛି।
ଜାତିସଂଘ କମିସନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜାକ୍ ହର୍ଜୋଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋଭ ଗାଲାଣ୍ଟ ନରସଂହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରରୋଚନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ବିବୃତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଏବଂ ରୱାଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନାଭି ପିଲେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ କମିସନରଙ୍କର ତେବେ ଜାତିସଂଘ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନରସଂହାର ବୋଲି କହିନାହିଁ। ତଥାପି, ମେ’ ମାସରେ, ଏହାର ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନରସଂହାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ନରସଂହାର ଭଳି ଭାଷାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିକୃତ ଏବଂ ଏହି ତଦନ୍ତ କମିସନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।