ଗାଜା: ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଦ୍ବାରା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋକିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି।

ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଙ୍କଟ ନିରନ୍ତର ଗଭୀର ହେଉଛି। ଜଳୁଥିବା ବାଲି ଏବଂ ବିନାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷର ବାଳକ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଟା ଉଠାଇବା ସମୟରେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, "ମୁଁ ସକାଳ ଠାରୁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ।" ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଏହି ଅଟା କାହିଁକି ମାଟିରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ।

ହାରେଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଡିଏଫ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ 'ହତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଆଇଡିଏଫ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଉପରେ ମେସିନ୍ ଗନ୍, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଏବଂ ମୋର୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମେ’ ୨୭ ତାରିଖରୁ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ୫୪୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୪୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସମ୍ପ୍ରତି ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକମାନେ ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଗାଜାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାବା ପାଇଁ ବାଲି ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଭୋକିଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଉଛି।

ହାରେଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଗାଜାରେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଏଚଏଫ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକମାନେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର, ତେଣୁ ଜିଏଚଏଫ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉଛି।

“I haven’t eaten since morning,” says 10-year-old Mohammad Abu Asi from Al-Zaytoun, holding a small bag containing flour he had picked off the ground. “There’s no flour, no bread, no money… nothing,” he says, his voice thin with hunger.



Driven by the need to feed his younger… pic.twitter.com/833ISNx1Vd