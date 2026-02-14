ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଜେରୁସାଲେମ : ଗାଜାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି, ଗାଜାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ ଆଜାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ୟତମ। ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭରୁ ବୋର୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗାଜା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ ବଳ (ଆଇଏସ୍ଏଫ୍)ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଥିଲେ, ୱାଶିଂଟନ ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ।
ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ହମାସର ସମ୍ପର୍କ
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜାର କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଓ ପାକିସ୍ତାନ ତଥା ବାଂଲାଦେଶ ଉଭୟ ଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗତିବିଧି ତଥା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ। ହମାସ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ
ଆମେ ପହଲଗାମରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିଥିଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ । ଆଜାର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି। କେବଳ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ବରଂ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ଏକ କର୍ମଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଭାରତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପାନି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ବିତ ହେବୁ
