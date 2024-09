ଜେରୁଜେଲମ୍: ହେଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୋଜନା କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଲେବାନନର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବା ଘର ଏବଂ କୋଠାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି। ସୀମାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷର ବିବାଦ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ରକେଟ ମାଡ଼ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରକେଟ ହେଜବୁଲ୍ଲା ଶିବିର ଉପରେ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଜବୁଲ୍ଲାର ୩୦୦ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହେଜବୁଲ୍ଲା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍‌ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗାଜାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହମାସ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଆକ୍ରମଣରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବହୁ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari exposing Hezbollah’s way of firing missiles from civilian homes, and how the IDF plans on dismantling it: pic.twitter.com/smkfjv6VDh