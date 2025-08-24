ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାରେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଇଡିଏଫ ୟେମେନୀ ରାଜଧାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ଆଇଡିଏଫ କହିଛି ଯେ ଏହା ୟେମେନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାମରିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଇଡିଏଫ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।