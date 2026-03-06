ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ରେ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ୩୭ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋ ଥିଲା, ଯାହା ରାଫେଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଇସ୍ରାଏଲର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର।
ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ?
ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋ ତିନୋଟି ଏୟାର୍-ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପାରୋ ଓ ସିଲଭର ସ୍ପାରୋ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲର ଆରୋ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋ, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପାରୋ ଓ ସିଲଭର ସ୍ପାରୋ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରୋ ହେଉଛି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଢାଲ, ଯାହା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Khamenei Defends Hijab: ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି:ଖାମେନି
ସ୍ପାରୋ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଆକାଶରେ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ଡମି ଧମକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆରୋ ନକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋର ଲମ୍ବ ୬.୫୧ ମିଟର ଓ ଓଜନ ୧,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍। ଏହା ଏକ ଏକକ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଠିନ ରକେଟ୍ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ଜିପିଏସ୍ ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ବ୍ଲୁ ସ୍ପାରୋ ସେହି ପ୍ରକାରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଇରାନ ପରି ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାବ ଓ ଏସ୍ସିୟୁଡି ସିରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ସିଧା ଶବ୍ଦର ବେଗରେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବାକି ନ ଥାଏ।