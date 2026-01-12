ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷପଥ ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ PSLV-C62 ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଶନର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି EOS-N1 ଅନ୍ବେଶା, ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଉପଗ୍ରହ। ଅନ୍ବେଶା ଉପଗ୍ରହକୁ ଉନ୍ନତ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ମିଶନର ଫଳାଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି
ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ସି୬୨ ମୋଟ ୧୬ ଟି ଉପଗ୍ରହ ସନ୍-ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ପୋଲର ଅର୍ବିଟରେ ମୁତୟନ କରିବ। ତେବେ ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିମେଟ୍ରି ତଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୫ ଉପଗ୍ରହର ମୁତୟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ସି୬୨ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ରୁ ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଓଏସ୍-ଏନ୍୧ (ଅନ୍ବେଶା) ପୃଥିବୀ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ୧୫ ଟି ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୟାସର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇସ୍ରୋ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ମିଶନର ଫଳାଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ (ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି) ର ଏହା ୬୪ତମ ଉଡ଼ାଣ ଥିଲା।
ଏହି ସଫଳତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘରୋଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ୧୫ଟି ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ , ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ପେନର କେଷ୍ଟ୍ରେଲ ଇନିସିଆଲ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର ପରି ଅନ୍ୟ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ରକେଟ ରହିଛି।
