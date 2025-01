ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ)କୁ ୧୦୦ତମ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏହାକୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି।

Congratulations to @isro on the historic 100th launch!



This incredible milestone illustrates the vision, dedication and commitment of our scientists and engineers.



With the private sector joining hands, India’s space journey will continue to attain new heights.