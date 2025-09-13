କାଶୀ: ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରତି କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।  ସେ ସେଠାରେ ୭ ନଭେମ୍ବରରୁ ୧୬ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।

ନେପାଳରେ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ, ଭାରତ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦିଗରେ ଯାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।


ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ   ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ମତଭେଦ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତଥାପି ଏହି ଚିନ୍ତା ଧାରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହିଂସା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,  ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ, ଭାରତ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ହିନ୍ଦୁ ମରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ବିହାରରୁ ଉଠିବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଜବାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଦଳର ପ୍ରଚାରକ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।