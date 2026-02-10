ରୋମ: ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର ଏକ ରାଜପଥରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି କିଛି ଡକାୟତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଥିବା ଏକ କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ କେତେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ଭ୍ୟାନ୍ଟି ନଗଦ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା କମ୍ପାନି ବାଟିଷ୍ଟୋଲି (ବିଟିଭି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜପଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସଶସ୍ତ୍ର ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଇଟାଲୀର ସାମରିକ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଇଟାଲୀର ସାମରିକ ପୁଲିସ କାରାବିନେରି ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ପୁଲିସ ସେବା ଗାଡିର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ମ୍ୟତାହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ପାଖ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରେ ଛଅ ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଡକାୟତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଡକାୟତମାନେ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ବାରା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଇଥିଲେ।
ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ
ଏହି ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡକାୟତି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଶୀଘ୍ର ଖସିଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିବା ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପୁଲିସ ଗାଡି ପରି ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ଯାଦରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ।। ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଲେସେର କାରାବିନେରି ପ୍ରାଦେଶିକ କମାଣ୍ଡ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି।
