ଆବୁଜା: ନାଇଜେରିଆରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନାଇଜେରିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଗାୱା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି।

ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ନାଇଜେରିଆର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ। ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଏହା ଓଲଟି ପଡିଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫୦ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ନିକଟସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଳିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଗଦା ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୁଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

