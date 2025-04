ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta offers prayers at Sankat Mochan Dham, Siddh Hanuman Mandir in Karol Bagh on the occasion of #HanumanJayanti pic.twitter.com/yXVjMzWgmy

#WATCH | Delhi | Indian Cricket Team Coach Gautam Gambhir says, "Best wishes to all the Indians on the occasion of Hanuman Jayanti. May Hanuman ji's blessings stay with everyone." pic.twitter.com/lrbQrzotrU