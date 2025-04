ଜୟପୁର: ଆତଙ୍କ ରଚିଲା କାର୍ । କଳା ଅନ୍ଧାରରେ କାଳ ସାଜି ମାଡି ଆସିଲା କାର୍ । ଆଉ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଇଗଲା । ମୋଟ୍ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଧଳା କାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଆଜି ଜଣେ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: People protest in Jaipur over hit and run case



3 people died and several others were injured when a car hit several vehicles and pedestrians in Jaipur's Nahargarh area yesterday evening. pic.twitter.com/kopOigJZWy