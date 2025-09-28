ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଜାତିସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ନା ନେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରି ତାହାକୁ ବିଶ୍ବ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ‘ସେହି ଏକ ଦେଶ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ବାଧୀନ ଦେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଆହ୍ବାନର ସାମ୍ନା କରୁଛି।
‘ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ’
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣର ଚେର ସେହି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ରହିଛି। ଜାତିସଂଘର ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ହେଉଛି ସୀମାପାର ହିଂସାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିବା ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଗତକାଲି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ୭ରୁ ୧୦ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବଡ଼ଧରଣର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସରିଫଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀର ଆଜି ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ସରିଫଙ୍କ ମେ ୭-୧୦ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ‘ବିଜୟ’ ଦାବିକୁ ଉପହାସ କରି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା (ୟୁଏନ୍ଜିଏ)କୁ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରୂପରେଖ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ୮୦ତମ ୟୁଏନ୍ଜିଏ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦେବା ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିସନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟଲ ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଧ୍ବଂସ ହୋଇଛି। ସେହି କ୍ଷତିର ଚିତ୍ର ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରନୱେ ବିଜୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଉଲ୍ଳେଖଯୋଗ୍ୟ, ମେ ମାସରେ ଭାରତ ସହିତ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଜେତା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରିଫ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗେହଲଟ ସରିଫଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
ଗେହଲଟ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବାଦର ଏକ ଅଜବ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମେ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେ ୧୦ରେ, ଏହାର ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଦାୟୀ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ପରି ଭାରତରେ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ।