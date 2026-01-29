ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ''କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ'' ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଜୟଶଙ୍କର। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ରୁବିଓ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଥିୟମ୍, କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଳଦୁଆ।
ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଖପ୍ପା
ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ହେବ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ୟୁରୋପ ସହ ଭାରତର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ୍) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା "ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ" ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସାର, ଔଷଧ, ସାବୁନ ଏବଂ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଘଟିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Pakistan fear financial loss: ବଦଳୁଛି ସ୍ବର, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କଲା ପାକିସ୍ତାନ