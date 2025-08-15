ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି ଆର ଗୱାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଏସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପହଲଗାମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜହୁର ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଖୁରଶେଦ ଅହମ୍ମଦ ମଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ବର୍ଷ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ସଂଘୀୟ ନୀତିର ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବନି: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୌଣସି ହିଂସା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ହିଂସା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ଯାହା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ/ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆବେଦନକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ‘ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ’ ରାଜ୍ୟମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଅଂଚଳରେ ବିକାଶରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୩ ରାୟରେ, ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ସହ ‘ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ’ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।