ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୁଟିୟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ... ଏ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ, ଯିଏ ଭାରତ ଇତିହାସର ପରିଚୟ। ଏଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ଘରର କାହାଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଙ୍ଗଳା ୧୧୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।

ଏହି ଖବରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର। ଏହି ବଙ୍ଗଳାର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଦେଖିଛି, ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନେହେରୁ ଦେଶର ଶାସନଭାର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବଙ୍ଗଳା ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛି। କାରଣ ଏହାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚୁକ୍ତି କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୁଟିୟନ୍ସ ଜୋନ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୩.୭ ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୪୦୦କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ୧୧୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ କକ୍କର ଏବଂ ବୀଣା ରାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ରାଜପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। 