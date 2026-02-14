ୱାସିଂଟନ: କୁଖ୍ୟାତ ଯୌନ ଚାଲାଣ ଦୋଷୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରହସ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ମାଇକେଲ ବାଡେନ ସମ୍ପ୍ରତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଶୀ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ମୃତ୍ୟୁର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ
୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଶୀ ଦେଇ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ ତଥ୍ୟପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ବାର୍ବାରା ସାମ୍ପସନ୍ ଏହା ପରେ ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ବାଡେନଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ
ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ମାଇକେଲ ବାଡେନ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା, ଫାଶୀ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଓ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ।
ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ବାଡେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷକ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ , ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷକ ଚାପରେ ଆସି ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାମ୍ପସନ୍ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତର ବାଡେନ ଏହାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକା
ପରଦିନ ସକାଳେ, ଦୁଇଜଣ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସିପିଆର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିଲା। ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ଜେଲ୍ ରେକର୍ଡ ଜାଲିଆତି ଓ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
କମଳା ରଙ୍ଗର ଛାୟା କିଏ ?
ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଭିଡିଓ ଲଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫୁଟେଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୯ ତାରିଖ ରାତି ୧୦:୩୯ ସମୟରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଛାୟା ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଆଇସୋଲେସନ କୋଠରୀ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାୟା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ।
ବେକରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ
ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବେକରେ ଏକ କମଳା ରଙ୍ଗର ପଟି ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏକ ବିଛଣା ଚାଦର କିମ୍ବା କପଡା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବାଡେନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭଙ୍ଗା ବେକ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଫାଶି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦାବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: India-Pakistan match: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେଲେ କଣ ହେବ?