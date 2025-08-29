ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବସାଇଛି ଆମେରିକା । ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା କାରଣରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଟାରିଫ ଲଗାଯାଇଛି କି ?
ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଲଗା ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ବ୍ରୋଜରେଜ୍ ସଂସ୍ଥା ଜେଫ୍ରିଜ୍ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରି କହିଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର କ୍ରେଡିଟ ନଦେବା । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସେ ଅଟକାଇଥିଲେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତାହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲୋକସଭାରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଟ୍ରମ୍ପ ଅପମାନିତ ମନେକରୁଛନ୍ତି ଓ ରାଗରେ ଭାରତ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର କ୍ରେଡିଟ ନେଇ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୟାନ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ତେବେ ମଧ୍ୟ କଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ସ୍ବୀକାର କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ ।
