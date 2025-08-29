ମୁମ୍ବାଇ: ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଓର ଆଇପିଓ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଓରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିବେଶକମାନେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ।
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଜିଓର ଆଇପିଓ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଜିଓର ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁ ୨୦୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଏଜିଏମରେ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କମ୍ପାନୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଓ ଏହାର ଆଇପିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆଇପିଓ ଜାରି କରାଯିବ।
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଓ ଏବେ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ।
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଓ ଏବେ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଜିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଘରକୁ ଜିଓ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍, ଜିଓଟିଭି+, ଜିଓ ଟିଭି ଓଏସ୍ ଏବଂ ସିମଲେସ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବ।
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏଜିଏମରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନର ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ୧୦,୭୧,୧୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା (୧୨୫.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର)ର ରେକର୍ଡ ରାଜସ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ୧୨୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରିଲାଏନ୍ସର ନିଟ୍ ଲାଭ ୮୧,୩୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା (୯.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।