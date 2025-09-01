ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ସମାଲୋଚକ ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ୍ଟନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପଶ୍ଚିମା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର, କାରଣ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ବୋଲ୍ଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଖରାପ ଖବର। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ରୁଷର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଛାୟାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନିଜକୁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିବା ପଶ୍ଚିମା ରଣନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ।