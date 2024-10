କୋଲକାତା: କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଜୀବନ ନେବା ମାମଲାରେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ?

କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଜୀବନ ନେବା ଘଟଣାରେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ୪୨ ଦିନ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ୫ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ,। ଏହା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଶେଷ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାଗର ଦତ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ୩ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ୩ ନର୍ସଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଗିଯାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରେ ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ କରିବେ। କାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ।

