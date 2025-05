ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହରିୟାଣାର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।

ଗିରଫଦାରୀର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ଗିରଫ ହେବାପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆଗୁଆ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ।

@NIA_India please keep close watch on this lady..she first visited and attained pakistani embassy function then visited pakistan for 10 days now she is heading for kashmir... may be some link behind all these pic.twitter.com/kfrXZNhMuE