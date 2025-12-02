ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଜଜ୍ ବେଶୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇ ବିବାଦରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ "ଲାଲ କାର୍ପେଟ" ବିଛା ଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି ବିଚାରପତିମାନେ ଅଧିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିଆରପି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଚାରପତିମାନେ ଏହା କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମକୁ ଶୋଭା ଦେବ ନାହିଁ: କଲ୍ୟାଣ
ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ, ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇବା ଉଚିତ? ସେମାନେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ କି?" କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ସିଜେଆଇଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମକୁ ଶୋଭା ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, କୌଣସି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଯଥା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ: କଲ୍ୟାଣ
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ବିଚାରପତିମାନେ କମ୍ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ସମୟରେ ବିଚାରପତିମାନେ କଥା କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ବିଚାରପତିମାନେ ଟିଆରପି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାୟ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।"
