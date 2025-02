ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଜେପି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ଆପ ସଂଯୋଜକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ‌ାଙ୍କ ପରାଜୟ ଖବର ପାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ଅଭିନେତା କମଲ ଆର ଖାନ(କେଆରକେ) ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Aaj @ArvindKejriwal Khud Bhi Delhi Se Haar Gaya! And Congress will defeat @AamAadmiParty in next election of Punjab. And then #ArvindKejriwal will join #BJP! Because Kejriwal is as clever as Modi Ji.