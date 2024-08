ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତା କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ୨୦୨୪ର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି | ଶନିବାର ଦିନ କଙ୍ଗନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରୀରେ ନିଜର ଭାବନା ସେୟାର କରି ସମାରୋହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ସମାରୋହର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କଙ୍ଗନା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏ ହାଇପର୍-ଏସ୍ ଜୁଆଲାଇଜଡ୍, ଦି ଲଷ୍ଟ୍ ସପରର ନିନ୍ଦନୀୟ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏକ ପିଲା ସାମିଲ ହୋଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିଶୁ ଡ୍ରାଗ୍ କୁଇନ୍ସରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣେ ଉଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ।

Does anyone value her comment. Does she know what is she talking?