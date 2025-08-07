ସରେ : କାନାଡାର ସରେରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ପୁଣି ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଲାଗି ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେହି ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ।
ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କାରରେ ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ କାଫେ ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ୯ ସେକେଣ୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ନିଜକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କହିଛି, "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ସତ ଶ୍ରୀ ଅକାଳ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାମ ରାମ। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କପ୍ସ କାଫେ, ସରେରେ ଆଜି ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନେଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ (କପିଲ ଶର୍ମା) ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠାଇ ନଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଯଦି ସେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ନ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ।"