ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡାସ୍ଥିତ କାଫେ "କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେ"ରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନ ସିଂହ ସେଖୋନ ଓରଫ ବନ୍ଧୁ ମାନ ସିଂହକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୁଧିଆନାରୁ ଗିରଫ କରିଛି। 

ଅନେକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ମାନ

ବନ୍ଧୁ ମାନ ଭାରତର କାନାଡାସ୍ଥିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଥିବା ବେଳେ ତା’ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହତ୍ୟା, ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଏକ ଚାଇନିଜ୍ PX-3 ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଆଠଟି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମାନ

ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ‘କପିଲ ଶର୍ମା କାଫେ’ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କହିଛି, ‘ଅଭିଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନ ସିଂହ ସେଖୋନକୁ ଲୁଧିଆନାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇଟି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ କାନାଡା ପଳାଇଯାଇଥିଲା। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। 

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଖୋନ

ସେଖୋନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲା। ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁଳିଚାଳନା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଧମକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଥିଲା। 

