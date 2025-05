ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଅଟକାଇ ନମାଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ଚାଳକ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦିଆଗଲା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ୍‌ର ଡ୍ରାଇଭର ଏଭଳି କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ ଚାଳକ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସ୍‌ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନମାଜ ପଢ଼ିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଅବିଚଳିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Karnataka: Bus driver Shafiulla Nadaf stopped a govt bus mid-route from Hubballi to Haveri to offer Namaz roadside, with passengers inside.



If this were any other religion, they’d likely be suspended or face an FIR by now. pic.twitter.com/4kdqjnmBKH