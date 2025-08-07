ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସିଇଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯୋଡିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୮, ୨୦୨୫ରେ ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।