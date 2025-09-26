ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଲିଥିବା ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସର୍ଭେ ତଥା ଜାତି ଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ଭେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ଭେର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍) ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆସିଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜାତି ସହ ଧର୍ମ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ମତି ବିନା ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିବା ଏବଂ ଜାତି ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ପରିବାରମାନେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ଭେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କୋର୍ଟ ସର୍ଭେକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହାର ମୌଳିକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ଭେ ପରେ ଯଦି ଅନିୟମିତତା ଥାଏ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସର୍ଭେରେ ସଂଗୃହୀତ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ଆୟୋଗକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି କହିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସର୍ଭେର ଆଇନଗତ ମୂଳଦୁଆ ବା ପଦ୍ଧତିରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରମାଣ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସର୍ଭେ କେନ୍ଦ୍ରର ଜାତି ଗଣନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଧାର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନୀତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସର୍ଭେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।