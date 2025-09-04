ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ (କେସିଆର)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଆରଏସ ଦଳରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେ. କବିତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ପରେ ବିଆରଏସ ନେତା ହରିଶ ରାଓଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ନିଲମ୍ବିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, କବିତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଟି. ହରିଶ ରାଓଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। କବିତା ହରିଶ ରାଓଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର ତିହାର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କେ. କବିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କବିତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଏମଏଲସି ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ହରିଶ ରାଓ ବିସିଆର ଦଳର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ରାଓ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଦ୍ଧିପେଟରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ସେହି ଆସନରୁ ନିରନ୍ତର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
୨୦୦୯ ମସିହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଦଳରେ ରାଓଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, କେସିଆର ରାଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ହରିଶ ରାଓ କେସିଆରଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଅ।
ନିଲମ୍ବିତ ବିଆରଏସ ପାର୍ଟି ନେତା କବିତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ହରିଶ ରାଓଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ.ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କବିତା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୮ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହରିଶ ରାଓ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ୨୦ ରୁ ୨୫ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ,ହରୀଶ ରାଓ ଏତେ ଟଙ୍କା କିପରି ପାଇଲେ? ଏହି ଟଙ୍କା କାଳେଶ୍ୱରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାୟକ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ବାହୁବଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଓ ନିଜକୁ କେସିଆରଙ୍କ କଟପ୍ପା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ସେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି?
କେ.କବିତା ତାଙ୍କ ବାପା କେସିଆରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହରିଶ ରାଓ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ହରିଶ କିମ୍ବା ସନ୍ତୋଷ ଆଜି ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଲୋକଙ୍କ କିମ୍ବା କେସିଆରଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହରିଶ ରାଓ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପରିବାର ଏକତାରେ ରହୁ।
ପ୍ରକୃତରେ, ବିଆରଏସ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କେ. କବିତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କବିତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ନେଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ କବିତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଆରଏସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
K Kavitha | Telengana | BRS