ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍ ) ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିଦେଶୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦେଶୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଶା କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ନୁହେଁ ବୋଲି କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଓ ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ଓ ଏଚ୍-୧ବି ଭିସା ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗର୍ବର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ‘ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶୀ କିଣୁଛି’। ସ୍ୱଦେଶୀ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ‘ଜିଏସ୍ଟି ୨.୦’ ନାମରେ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କରରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ‘ଜିଏସ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।