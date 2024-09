ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ରବିବାର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଜନତାଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବାବେଳେ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିବେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ମାର୍ଲେନା, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ବିଧାନସଭା ଉପବାଚସ୍ପତି ରାଖୀ ବିର୍ଲା, ମନୀଷ ସିସୋଡିଆ, ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗେଶ ପାଠକ, ଦିଲୀପ ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଜନତା ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିବି। ଆଜି ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ଆସି ନ ଥିଲି, ମୁଁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାର ପାଇଁ ଭୋକିଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆୟକର ବିଭାଗରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲି।

ମୋ ବିରୋଧରେ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ନେତାମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଗଲା। ମୁଁ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୩ରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଜମାନତ ଜବତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲି। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ, ବସ୍ ଯାତ୍ରା, ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁକିଛି ମାଗଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଘୋଷିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବିଜେପି ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେମାନେ ଆମ ଦଳର ବଡ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ନବରାତ୍ରୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡିଦେବି। ମୁଁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବି।

