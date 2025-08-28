ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବେଶ କିଛିଦିନ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ । କେଜରିୱାଲ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର କେହି କାହିଁକି ଜେଲ ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରି ଆମକୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେ କାହା ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାରଦିନ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ (ବିଜେପି) ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ବୁଝାମଣାର ରାଜନୀତି କାମ କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ କିଛି ବୁଝାମଣା ଗୋପନ ରହିବ ଏବଂ ଜନତା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନତା ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି।" ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାବତୀ ଜୀ ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓୱେସି ବୁଝାମଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ତୁମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇଛି, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜେଲ ଯାଇନାହିଁ?"