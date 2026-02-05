କେରଳ: କେରଳର ପାଲକ୍କଡ ସାଉଥ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ। ଯାହାକୁ ତରଭୁଜ ପେଟିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଏକ ମିନି-ଲରିରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ପାଲକ୍କଡ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିକଟ ୟକ୍କାରା ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ, ପୁଲିସ ଲରି ଡ୍ରାଇଭର ସେନ୍ଥିଲ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଯିଏ ତାମିଲନାଡୁର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଥ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିପିନ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୁଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାନବାହାନର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏକ ମିନି-ଲରିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇନଥିଲା। ତା’ପରେ ପୁଲିସ ଲରିକୁ ପିଛା କରିଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ତରଭୁଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆଳରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ
ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଲରିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍କିତ କରିଦେଲା। ଲରି ତଳେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ସ ଲୁଚାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତରଭୁଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାର ଜେଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ୪ହଜାର ୮ଶହ ଡେଟୋନେଟର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ମହଙ୍ଗା ବିସ୍ଫୋରକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଖଣି ଓ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା।
ସେପଟେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରାଉଚରାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସେନ୍ଥିଲ କୁମାର କହିଛି, ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକ ତାମିଲନାଡୁର ଧରାପୁରମ ଅଞ୍ଚଳ ଥୁପ୍ପୁରରୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେରଳର ତ୍ରିସୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିଲା। ତଥାପି, ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଯାଉଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଲକ୍କଡ ଓ କୋଏମ୍ବାଟୁର ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ କେରଳକୁ ଅଣାଯାଉଥିବା ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପ୍ରାୟ ୫ହଜାର ଡେଟୋନେଟର ଜବତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
