ମୁନ୍ନାର: ମୁନ୍ନାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନାମ ବହନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁରେ ରାଜ ନଲ୍ଲାଥାନି କଲ୍ଲାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଜାତ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ସୋନିଆଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁଭାଷ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପୁରୁଣା ମୁନ୍ନାର ମୁଲକ୍କଡ଼ା ୱାର୍ଡରେ ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ କୌତୂହଳ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଞ୍ଜୁଳା ରମେଶ ଏବେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ତୁରନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଖୁସି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୌଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ୨୦୨୫ ପାଇଁ କେରଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଡିସେମ୍ବର ୯ ଓ ୧୧ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ଗଣତି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
