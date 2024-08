ୱାୟନାଡ଼: କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ରେ ୪ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଘଟିଥିବା କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୫ଟି ଗାଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଟି ଭିତରୁ ୧୫୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହୁରି ଫସି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥଳ ତଥା ପ୍ରଭାବିତଲୋକ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଭେଟିବା ପ‌ାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର ମଲପ୍ପୁରମ୍‌ର ମଞ୍ଚେରୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଞ୍ଚେରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

Kerala: Health Minister Veena George's vehicle was involved in an accident in Mancheri, Malappuram, due to a collision with a scooter. Both the injured bikers and the slightly injured minister were admitted to Mancheri Medical College Hospital. Veena George sustained an injury to… pic.twitter.com/xBWQZfLPRa

— IANS (@ians_india) July 31, 2024