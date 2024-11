ଚଲକୁଡି: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବାଟ ଅଟକାଇବାରୁ କାର ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ୨.୫ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା | ଜାଣିଶୁଣି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ଚାଳକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥିବାରୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ | ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡାସକ୍ୟାମରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା | ଏହା ପରେ ଚାଳକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି |

Such an insane & inhuman act.



A car owner in Kerala has been fined Rs/- 2.5 Lakh and their license has been cancelled for not giving away the path for an ambulance.



Well done @TheKeralaPolice pic.twitter.com/RYGqtKj7jZ