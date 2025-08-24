ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରୁ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରିବ। ବୈଠକରେ ନୂତନ ବିଜେପି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସାବଲେ, ସହ ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ସମେତ ଆରଏସଏସ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜେପି, ଏବିଭିପି, ଭାରତ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ, ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଗଠନ, ସ୍ବଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ, ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସେବା ସମିତି ସମେତ ୩୨ ଟି ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ, ଏବଂ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ଶିବପ୍ରକାଶ, ସୌଦାନ ସିଂହ ଏବଂ ଭି. ସତୀଶଙ୍କ ପରି ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବୈଠକରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଆରଏସଏସର ଶତବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।