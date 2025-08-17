ସାସାରାମ: ବିହାରର ସାସାରାମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି କ୍ଷମତା ଛାଡି ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ, ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବିଧାନ ବିପଦରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସଂଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିରୋଧରେ ଥିଲା।
ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସେବା କରିଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଘ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ସଂଘର ବିଚାରଧାରା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆରଏସଏସର କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥିଲା। ବିପରୀତରେ, ସଂଘର ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଏବଂ ଚାକିରି ମାଗି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।