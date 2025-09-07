ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଦେଖାଇବାରୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖଡଗେ କହିଥିଲେ । ଘଟଣାଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କାଲାବୁରାଗି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହାକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ନଷ୍ଟ ଫସଲ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଖଡଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଏକର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଖଗଡେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଏକର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତେବେ ମୋର ଚାଳିଶ ଏକର ଫସଲ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଏପରି ଯେ ତିନି ସନ୍ତାନ ଥିବା ଜଣେ ମାଆ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହି ଛଅ ସନ୍ତାନ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ଚାହାଁନ୍ତି। ଖାର୍ଗେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସ ନାହିଁ।