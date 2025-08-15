ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ଆଜି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭାରତର ୭୯ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଅଫିସ ବାହାରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ ସେଠାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଓ କନସୁଲେଟ ଅଫିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ ସେଠାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଓ କନସୁଲେଟ ଅଫିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ଏ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଭିଡିଓରେ, ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟମାନେ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଏବଂ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଉଥିବାବେଳେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ।